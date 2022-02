Rayados: Aguirre negó tener ventaja sobre el Al-Ahly para su debut en Mundial de Clubes

Javier Aguirre negó que Rayados estuviera por encima del Al-Ahly para el encuentro que tendrán las escuadras en el Mundial de Clubes, esto debido a las ausencias que presenta el conjunto egipcio, además de que trajó a flote sus conocimientos sobre el futbol de Medio Oriente después de que este haya fungido como técnico de Egipto.

"Al Ahly y Zamalek han sido los equipos base de la seleccón, han ganado La Champions de África, es un rival fuerte, de las ausencias no vemos ventaja. Al-Ahly es buen equipo, no sólo estos de selección, está acostumbrado a jugar dos o tres competencias, no hay ninguna ventaja, es África contra Concacaf, no veo ventaja y veo un partido igualado".

El timonel rememoró su paso por El Nacional Diablos Rojos y la cancha en la que se estrenará el conjunto regio. Aguirre dejó muy claro que buscará exponer la calidad del futbol que se maneja en México.

"Trabajé aquí dos años en este estadio, en este club y un año con la gente de Egipto, tengo cierta familiaridad con el estadio, con los rivales, algunos de ellos estuvieron en selección, son experiencias de la vida.

"Evidentemente estamos en esa línea de darle de cara al mundo una uen a cara de Monterrey, es su quinto Mundial, es como se puede dar a conocer, haciendo bien las cosas, nos toca al Ahly, seguir hacia adelante para que la gente y el mundo vea que juega bien al futbol y está capacitado para las grandes gestas".

