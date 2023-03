Rotondi prefiere al Tuca Ferretti ‘regañón’ que al indiferente: ‘Él quiere que crezcamos’

Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul, se refirió a la llegada de Ricardo Ferretti al banquillo del equipo cementero y aseguró que prefiere el carácter fuerte del ‘Tuca’ antes que ser tratado con indiferencia.

En entrevista con RÉCORD, Rotondi rememoró las escenas virales de Ferretti, donde se le puede ver llamando fuertemente la atención de sus dirigidos y dejó claro que no existe temor por algún día recibir un regaño del Tuca.

“Justamente, cuando un entrenador regaña a sus jugadores es porque él quiere que crezcamos como profesionales. Yo prefiero que me estén gritando y no que me traten indiferente y no me digan nada”, afirmó.

Sobre sus compañeros de equipo, Rotondi no escondió su cariño hacia ‘Charly’ Rodríguez, e incluso lo catalogó como el jugador más desequilibrante de la Liga MX. “Admiro mucho cómo es como jugador; muy inteligente, muy técnico, da siempre opciones de pase a los compañeros y, además de todo, es muy humilde como persona”, destacó. En ese mismo sentido, Rotondi confirmó su respeto hacia Charly al asegurar que es el futbolista de Cruz Azul que próximamente podría dar el salto a Europa

Rodolfo se prepara para el partido de este fin de semana contra Pumas, equipo en el que dijo que nunca jugaría. Pero, ¿y el América?, “no, ninguno. Solo Cruz Azul” sentenció el jugador cementero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: RAFA PUENTE SE VA DEL EQUIPO SI NO VENCE A CRUZ AZUL