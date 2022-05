Rubén Omar Romano, estrega que dirigiera a Cruz Azul en 2005, aseguró que la Máquina siempre será un equipo especial para él y no negó que le gustaría volver a dirigirlo ahora que Juan Reynoso no se sentará más en el banquillo celeste; sin embargo, uno de los requisitos que el argentino quiere para volver al timonel es un equipo para ser campeón ¿En la Noria existen estas herramientas?

“Me han salido algunas opciones fuera del país y algunas otras acá también, pero no representaban lo que yo busco", comenzó a explicar el mandamás en entrevista con W Deportes.

"Lo que yo busco es un equipo que me de las herramientas para ser Campeón, por supuesto que Cruz Azul las tiene, yo lo llevo en el corazón, sería una cosa de locos el poder volver, pero hasta hoy no me hablado nadie, pero por supuesto que Cruz Azul es un equipo que no descartaría nadie" apuntó.

Respecto a la declive de la Máquina en cuanto al nivel futbolístico desde el título del Clausura 2021, Romano se lo atribuyó en parte a los cambios que sufrió el plantel en su punto de equilibrio: el mediocampo.

“Es evidente que no tuvo el nivel del título. Se hicieron muchos cambios y creo que faltó un poco de volumen en media cancha. se fue Romo, Orbelín, Yotún, Montoya y esa zona quedó un poco vacía. Trajeron a Lira, a Rodríguez y creo que, me parece a mi, faltó gente en esa zona”, explicó Rubén Omar, DT que no dirige en México desde su travesía en Atlas en 2018.

