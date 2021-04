Santiago Giménez: 'El torneo pasado tenía mejor nivel, no soy ciego y me doy cuenta'

El delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez, reconoció que su nivel de juego ha disminuido, sin embargo, aceptó que las rotaciones que realiza Juan Reynoso en su alineación les ayuda mucho a los jugadores para aprovechar las oportunidades y así irse ganando un lugar en el once inicial.

"La verdad yo el torneo pasado tenía mejor nivel, no soy ciego y me doy cuenta. Tengo que mejorar muchas cosas, estos son los partidos donde tienes que aprovechar las oportunidades que te dan y gracias a ese apoyo me puedo ir ganando un lugar otra vez en la Liga”, concluyó.

Además, Giménez aceptó que como delantero no pasa por un buen momento, tras su sequía de goles, el cementero aseguró que aprovechará los minutos de juegos que le dé Juan Reynoso tanto en Liga MX como este martes ante el Arcahaie en el partido de Vuelta de los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Es un momento difícil, he tenido una racha negativa y no he podido marcar. Sé que apoyo al equipo, que no he tenido tan malos partidos y la verdad es que el delantero vive del gol y trato de salir de esa racha negativa”, explicó.

Sobre el rival en turno en la Liga de Campeones de la Concacaf, el 'Chaquito' comentó que deberán provocar más al equipo haitiano y aprovechar que jugarán en la cancha del Estadio Azteca para presionar, atacar y sacar ventaja de jugar en casa.

“Creo que tenemos que arriesgar un poco más, tenemos que atacar, presionar, hacer que ellos se equivoquen. Creo que la altura les puede costar más, y hay que estar arriba con todo”, expresó.

