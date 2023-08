Santiago Giménez sobre la situación de Cruz Azul: "Hay jugadores de sobra”

El canterano cementero y actual jugador del Feyenoord en la Eredivisie, Santiago Giménez habló en exclusiva para Fox Sports Radio, sobre la nueva realidad de Cruz Azul, comentando que no sabe lo que ocurre dentro de la institución celeste.

Giménez, quien se coronó como campeón de la Liga MX con el conjunto celeste, comentó que, a pesar de los resultados del equipo cementero, se tiene una plantilla de muchas calidad e incluso, aseguró que hay un exceso jugadores.

"Hay jugadores hasta de sobra y la gente pide refuerzos. Si ves la plantilla es muy buena y no hay una posición en la que haga falta alguien. No busco culpables, pero sí creo que a este Cruz Azul se le puede sacar mucho jugo", comentó.

Así mismo el goleador mexicano de la Eredivisie aseguró que no entiende muy bien que es lo qué ocurre con el conjunto cementero, poniendo de ejemplo lo que pasó con la plantilla que logró consagrarse campeona en el Clausura 2021, misma que se terminó desmantelando.

"No sé qué es lo que pasa en Cruz Azul, que a pesar de tener un equipazo no han venido las buenas. Pienso que el equipo que tuvimos en el campeonato era impresionante y se desarmó. Lo construyeron con buenos jugadores, pero no sé el porqué va tan mal el rumbo", aseveró.

Este lunes Cruz Azul despidió a Ricardo Ferretti luego del mal arranque en la Liga MX y después de haber quedado eliminado en los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup.

