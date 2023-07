Óscar ‘Conejo’ Pérez, director deportivo del Cruz Azul, reveló los detalles por los que el defensa Matheus Dória junto al delantero Eduardo Aguirre no pudieron llegar en esta ventana de fichajes para reforzar a La Máquina de cara al Apertura 2023 de la Liga MX.

“Fue más porque no se llegó a un acuerdo y la verdad es que se fue alargando la negociación, al final se decidió no seguir más y listo, fue la decisión que se tomó”, comentó Pérez en entrevista para AS.

De acuerdo con diversos reportes, los jugadores no llegaron al cuadro de La Máquina para reforzar al equipo de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, pues los médicos del equipo del Cruz Azul vieron que Aguirre sufría de una hernia discal, mientras que con Dória se detectó un problema hepático.

“Sí, fue más no ponerse de acuerdo en situaciones así, pero no pasa nada, te decía que o se llegó a un arreglo y al final se alargó mucho la negociación y no se dio, uno lo siente por los chicos, más porque ya estaban acá y no pudo concretarse”, sentenció Óscar Pérez.

Eduardo Aguirre al final decidió fichar por el Atlas, club en donde debutó en esta primera fecha del Apertura 2023, cuando los Rojinegros vencieron 2-0 al Cruz Azul y el delantero mexicano se hizo presente en el marcador, mientras que Dória le advirtió a los del ‘Tuca’ Ferretti que se estará viendo las caras contra el Santos Laguna en la Jornada 4.

