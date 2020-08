Shaggy Martínez sobre su llegada a Cruz Azul: 'Es la sorpresa más agradable de mi carrera'

Para el 'Shaggy' Martínez su llegada a La Máquina fue una sorpresa, incluso sabe que hacerse un lugar en el once titular de Cruz Azul es complicado por la gran calidad del plantel. Pese a ello, el lateral derecho sueña con ser titular y levantar la novena.

Ante la baja sensible del 'Cata' Domínguez, José Joaquín Martínez, mejor conocido como el 'Shaggy' tiene la temprana oportunidad de probar suerte como titular cementero ante los esmeraldas de León en la fecha tres, y fuel a su estilo peleará por ganarse un lugar de aquí en adelante.

“Si, la verdad pienso que es la sorpresa más agradable de mi carrera, estoy muy feliz y quiero quedar en la historia del club. Eso fue lo que me dijo Robert (Siboldi), que habría mucha competencia, yo acepté el reto, sé que no es fácil estar acá, pero me siento bien física y futbolísticamente. Me veo siendo titular, sé que no es fácil, pero toda mi carrera he tenido que pelear", dijo el 'Shaggy' a RÉCORD.

En esa misma línea, el exfutbolista de Monarcas Morelia rechazó que su llegada a un grande sea una revancha de su paso en América, aunque se dijo consciente de que vestir los colores de Cruz Azul es una oportunidad única en la vida.

“No sé porque no es el mismo equipo, pero es una oportunidad oro que quizás no se me vuelva a presentar, por todo lo que significa Cruz Azul, por los años que lleva sin ser campeón y puede ser este el torneo donde se consiga la novena, pero esto es paso a paso, es pelear todo el tiempo”, explicó.

Por otra parte, el futbolista de 33 años se dijo impresionado por la magnitud y el alcance de Cruz Azul, pues reconoce que, desde el exterior se visualiza de una forma totalmente distinta lo que representa la Máquina.

“Cuando estás fuera ves algo muy distinto, creo que aquí están las mejores instalaciones de México y todo está muy organizado, estoy feliz de la vida de llegar a institución como Cruz Azul, así que no me queda más que dar lo mejor de mí”, manifestó

“La verdad me impresionó, es un equipo que corre, mete y tiene clara su idea. El torneo pasado lo demostró con el liderato y ahora ganado la Copa. Yo tengo que trabajar y sumar mi granito de arena", añadió.

