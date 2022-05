Tabó sobre Cruz Azul: 'Todos nos juegan distinto; lo viví en Puebla'

A pesar de que el plantel ostentoso de los Tigres puede considerarse superior a la mayoría de los que compiten en la Liga MX, Christian Tabó tiene claro que, ante Cruz Azul, los felinos jugarán al máximo de sus capacidades.

En charla exclusiva con RÉCORD, el ariete uruguayo reconoció que cualquiera de los otros 17 equipos del campeonato se enfrenta a La Máquina con la motivación a tope, pues saben de su grandeza.

“Sí. Noté y se me hizo raro que todos los equipos vienen a jugarse un partido diferente con Cruz Azul, yo lo viví del otro lado con Puebla y venía a jugar el partido del año, el partido de tu temporada y hoy que estoy de este lado veo que todos los partidos son difíciles para Cruz Azul porque todos los equipos dan el máximo, dan el plus; obviamente nosotros como equipo grande debemos dar ese plus de equipo grande para poder lograr los resultados, pero la mayoría de los partidos son muy difíciles para este equipo”, señaló Tabó en charla con RÉCORD.

No obstante, el exjugador del Puebla expresó su respeto por la jerarquía que han adquirido los felinos en la última década, donde rápidamente se acercaron a los más ganadores del futbol mexicano.

“Como futbolista y hombre de futbol que me considero, le reconozco (a Tigres), claro que hay grandes y grandes en el futbol, pero le reconozco la grandeza de Tigres pro todo lo que ha logrado en estos diez años, no es fácil hacer lo que hizo ese equipo, es un equipo muy poderoso y obviamente van a querer ganar porque nosotros somos el grande en este papel, pero tenemos claro lo que tenemos que hacer", añadió.

