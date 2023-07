Tuca Ferretti salva su cabeza en Cruz Azul: 'La presión no me puede paralizar'

Ricardo Ferretti se mantendrá en la dirección técnica del Cruz Azul unos días más gracias al triunfo ante el Atlanta United, pero sabe que en cualquier momento lo podrían despedir.

El estratega brasileño se quitó presión luego de que La Máquina avanzó a la siguiente ronda de la Leagues Cup.

"La presión siempre existirá, pero lo que no puede pasar es que te paralice. Si alguien no puede soportarla, no podrá hacer algo importante en esta vida. En los primeros 10 años de mi carrera a lo mejor sí me hubiera preocupado, pero ya tengo 32 y sé que el puesto de entrenador es interino", dijo en conferencia de prensa.

"Lo que me queda es trabajar. No tengo preocupación de que me despidan. Como dije hace unos días, no seré el primero ni tampoco el último. Cada semana, dependiendo del resultado, la cuerda aprieta o afloja. En todos los trabajos es lo mismo", agregó.

El 'Tuca' fue autocrítico y reconoció que el conjunto de la MLS fue mejor: "Este deporte no es de merecer, es de lograr. Creo que el primer tiempo fue muy parejo y en el segundo ellos fueron mejores. El futbol es injusto. Nosotros supimos aguantar. Como sea, logramos el pase, pero tenemos que seguir mejorando, definitivamente. Es verdad que dejamos de hacer cosas que nos costó el empate y nos pudo costar la derrota", añadió.

Los jugadores del Cruz Azul festejaron eufóricamente el pase a los Dieciseisavos de Final, pero en el vestuario Ricardo Ferretti les pidió que se comportaran, pues el Charlotte FC tampoco será un rival fácil.

"El resultado hizo que adquirieran confianza y que se liberaran de presión. En el siguiente juego estarán más sueltos y rendirán más. No nos vamos a volver locos. Hay que tener estabilidad emocional", finalizó.

