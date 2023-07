Directiva comparte responsabilidad con Tuca Ferretti por mal momento de Cruz Azul

Ricardo Ferretti no ha entregado los resultados deseados a la directiva del Cruz Azul, que también tiene mucha responsabilidad en esta crisis de resultados.

El torneo anterior agarró al equipo en la Jornada 9, por lo que no tuvo nada que ver en el armado de la plantilla. Pese a que tuvo altibajos, hizo que los celestes se metieran al Repechaje, pero fueron eliminados por el Atlas.

Para el Clausura 2023 pidió que se quedaran Jesús Corona y Julio César Domínguez, quienes al final se fueron porque les dijeron que para renovarlos tendrían que bajarles el sueldo. El técnico brasileño pidió a ciertos refuerzos, como Carlos Salcedo y Jesús Dueñas, con quienes trabajó en sus equipos anteriores.

No obstante, él no pidió a los colombianos Diber Cambindo y Kevin Castaño, quienes han tenido actuaciones muy decepcionantes. El presidente, Víctor Velázquez, los fichó por recomendaciones de su gente cercana, Antonio Reynoso y Rafael Anzures.

El director deportivo, Óscar Pérez, tuvo varios problemas para contratar jugadores, por lo que el asesor, Jaime Ordiales, tuvo que intervenir en algunas de las negociaciones. La Máquina sigue buscando un centro delantero, luego de que fracasaron con Eduardo Aguirre, José de Jesús González y Alan Pulido.

En el debut del Cruz Azul en la Leagues Cup contra el Inter de Miami, Ricardo Ferretti no pudo contar con los servicios de Willer Ditta, pues el defensa cafetalero no pudo viajar a Florida porque todavía no tenía su visa de trabajo.

En varios jugos no tuvo equipo completo, porque se le lesionaron jugadores o porque los prestaron a sus respectivas selecciones.

