Tuca Ferretti sobre el partido ante Pumas: "Vamos a buscar el triunfo, cada quien a lo suyo"

En Cruz Azul no tienen miedo de su próximo rival. Ricardo Ferretti argumentó que la derrota ante Mazatlán afectó emocionalmente, pero quieren darle vuelta a la página ante su próximo rival Pumas.

“Siempre se gana y se pierde, afecta positiva y negativamente, somos seres humanos, tenemos nuestro corazoncito, no importa contra quien perdiste, todas las derrotas duelen. Tengo un grupo que cuando ganó no se sintió la mamá de Tarzán y ahorita que perdimos no vamos a ser la caca del caballo en el camino. No tenemos miedo”, mencionó Tuca Ferretti.

Además, hizo hincapié en el respeto que se le tiene que dar al rival, no importa si es Pumas, América o Mazatlán, el equipo celeste siempre le dará la importancia a su rival.

El estratega celeste confesó el gran cariño que le tiene a Pumas, pero dejó claro que buscará el triunfo ante su exequipo que hizo campeón.

“Hay un cariño recíproco, pero somos profesionales, ni ellos se van a dejar ganar por el cariño que me tienen ni yo tampoco, vamos a buscar el triunfo, cada quien va a buscar lo suyo”, argumentó el timonel celeste.

