Wendy Mendizabal sobre Cruz Azul: "Hacen falta varios líderes, no sólo uno"

Con los altibajos que ha tenido Cruz Azul desde el arranque de la presente campaña, Guillermo 'Wendy' Mendizábal habló sobre la ausencia de líderes celestes dentro de la cancha, pues dicho puesto es una labor que no se le debería cargar a un solo jugador.

"Siempre es importante tener líderes en una cancha. Corona demuestra que ha sido líder, por lo cual ha sido tanto tiempo capitán, pero falta alguien que esté apretando, que esté reconociendo la buena labor del compañero. En un club con una importancia como lo es Cruz Azul, sí hacen falta varios líderes, no nada más uno", comentó el exmediocampista en entrevista con RÉCORD.

Actualmente, Jesús Corona, Cata Domínguez y Rafael Baca son los que cargan con el gafete de capitán; quienes cuentan con larga historia dentro del cuadro cementero, siendo parte de los jugadores veteranos. Sin embargo, Mendizábal aseguró que los cambios repentinos dentro del equipo es una las razones por las cuales a veces los jugadores no logran compaginar, así como no conocer la esencia de Cruz Azul.

"En estos torneos cortos no da tiempo para que los jugadores nuevos lleguen a identificarse con un club porque si no se dan los resultados a los tres o cuatro partidos ya estás cambiando de técnico, y ese técnico que llegó con algunos jugadores se quedan, y el nuevo técnico termina un torneo y los jugadores que llegaron con el técnico anterior ya no los quiere", señaló.

Cruz Azul cuenta con jugadores nuevos y ante su corta estancia en La Noria, para Mendizábal es complicado que tengan liderazgo dentro de la cancha, ya que apenas se van acoplando al resto de sus compañeros y es una mala planeación que tiene desde hace tiempo la institución.

"Es el círculo vicioso que se vive en México con este tipo de torneos cortos. A veces también un jugador nuevo que llega sin conocer la historia de Cruz Azul, de la importancia que tiene, lo difícil que es jugar por la exigencia que tiene y a lo mejor hay jugadores que no alcanzan a tener esa identidad con el club y no alcanzan a integrarse del todo", agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR - LIGA MX APERTURA 2022: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA JORNADA 13