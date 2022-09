Wendy Mendizábal sobre el Potro Gutiérrez: 'Es un DT que no tiene nada que ver con Cruz Azul'

Luego de que Raúl Gutiérrez fuera asignado como entrenador interino de Cruz Azul, tras el cese de Diego Aguirre, el trabajo del ahora maquinista está fuera de la esencia del conjunto celeste, pues para Guillermo 'Wendy' Mendizábal, de preferencia el entrenador que quede al frente del equipo debería tener antecedentes celestes o más experiencia en los banquillos.

"Un entrenador que no tiene nada que ver con Cruz Azul, no es que tenga algo en contra del Potro, pero las raíces de él no son en Cruz Azul. Si vas a poner un técnico interino, pues búscate que haya sido por lo menos un tiempo entrenador o haya estado en la organización", declaró el exjugador.

"Esas son de las cosas raras que han pasado últimamente en Cruz Azul, por lo que leo hay mucha gente de América o ha habido, entonces es una cosa que no compacto y yo creo que se ha equivocado la gente que está al frente del equipo", agregó.

Sin embargo, aunque el exmediocampista aún no está muy convencido con el trabajo del maquinista, Mendizábal espera que La Máquina tenga resultados positivos, ya que por el cariño que le tiene a la escuadra celeste luego de su paso como jugador, espera que el 'Potro' encarrile a La Máquina, tras acumular una victoria y un empate estando al frente del equipo.

"Lo que uno desea por el cariño que se le tiene a Cruz Azul es de que cambien las cosas y si ahora él va a estar al frente, pues lo único que queda es apoyarle. Uno no desea que le vaya mal a él ni al equipo, entonces si él ahorita tiene la posibilidad de dirigir a Cruz Azul, pues ojalá que lo haga bien y por lo menos a mí me demuestre que es el adecuado para estar en el club", apuntó.

TAMPOCO LA DIRECTIVA

Con la historia e importancia que tiene un equipo como Cruz Azul dentro del futbol mexicano, los cambios que ha sufrido la institución en la dirección técnica, la entrada y salida de jugadores, así como las modificaciones en la directiva, Mendizábal consideró que las personas que han gestionado al equipo nunca tuvieron que estar ahí.

"Yo creo que no tendría que haber iniciado (Víctor Velázquez) por principios de cuentas, pero bueno, ahora son ellos los que están al frente, pero creo que no es la persona capaz estar al frente en un equipo tan importante como es Cruz Azul", comentó.

Asimismo, habló sobre Jaime Ordiales, quien ahora se desempeña como directivo de las Selecciones Nacionales y es que de acuerdo a Mendizábal, el exdirectivo celeste también es responsable del mal funcionamiento que se le ha dado al conjunto de La Noria, pues en lugar de dar resultados positivos fue todo lo contrario.

"Jaime también se ha equivocado, debe de ser de los que han estado planeando como armar mejor el equipo después de haber logrado uno importante después de tantos años y un equipo que funcionaba con un entrenador que es de Cruz Azul (Juan Reynoso) y conoce lo que es Cruz Azul, de pronto lo sacan y empiezan a desarmar el equipo", indicó.

Finalmente, sobre Carlos López de Silanes, quien fue el sucesor de Ordiales, 'Wendy' aseguró que tampoco es la persona adecuada para gestionar la directiva celeste, pues la falta tener más relación con Cruz Azul.

"Creo que hubo equivocaciones de Jaime y es un poco difícil ahora traer una persona que no tiene nada que ver con el club, no sabe lo que es Cruz Azul porque no es fácil estar en Cruz Azul por lo que representa. A esta persona que ahora está al frente, por lo que se maneja en los medios de comunicación es puesto por Jaime y aparentemente él seguirá tomando las decisiones", concluyó.

