Camilo Cándido sobre el Apertura 2023 de Cruz Azul: "No fue bueno; trataremos que el Clausura lo sea"

Siguen llegando refuerzos. Camilo Cándido llegó al aeropuerto de la CDMX para convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul de cara al Clausura 2024.

A su llegada a la terminal 2 del AICM, el lateral uruguayo fue presentado con La Maquina como su segundo refuerzo de la temporada después de la presentación de Piovi el pasado domingo. Aunque aún falta que Cándido pase las pruebas médicas para cerrar el fichaje.

"Todavía no he firmado, tengo las revisiones médicas por delante. Estoy contento de llegar a un club tan grande como Cruz Azul. Espero poder ayudarlos desde la humildad y del trabajo. Se que el Apertura no fue bueno, pero trataremos que el Clausura si lo sea", puntualizó Camilo

Cándido no perdió la oportunidad para dejar claro que Cruz Azul es un equipo grande y que hará todo para que sean campeones: "Se que es un equipo grande, que tiene mucha gente, vengo a disfrutar, vengo a tratar de que Cruz sea campeón, quien no quisiera estar acá, había que aprovechar la oportunidad. En Brasil estaba bien, pero creo que acá voy a estar mejor".

Cabe destacar que Camilo Cándido llegó procedente del Club Nacional con el cual participó en 26 compromisos y dió una asistencia. Aunque cabe destacar que a lo largo de este 2023 también formó parte del Esporte Clube Bahia, donde jugó en 19 ocasiones y aportó con un gol y dos asistencias durante su préstamo.

