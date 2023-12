'Vengo a dar todo por Pumas': Piero Quispe, a su llegada a la CDMX

Piero Quispe, nuevo jugador de Pumas, ya está en la Ciudad de México. Campeón con el Universitario de Deportes de Perú, el mediocampista advirtió que con lo que es capaz de mostrar se ganará a la afición felina.

"Estoy muy feliz por mí por haber conseguido el título en Perú, pero ahora estoy pensando en lo que voy a hacer acá, y estoy con mucha mente positiva y mucha fe en Dios.

“El Club es uno con bastante historia, tiene una gran hinchada y voy a trabajar, a dar lo mejor de mí para así poder lograr cosas con el Club” Piero Quispe llega campeón desde Perú y ahora buscará éxitos con Pumas @Karla_Uz pic.twitter.com/wZU6P71up1 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2023

"Voy a trabajar duro para ganarme la hinchada, pero eso se gana con trabajo y no por venir de Perú me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y mucha fe", dijo a su llegada.

Quispe, quien este martes hará exámenes médicos y firmará su contrato por tres años con Universidad, compartió qué lo convenció de venir a México y cuáles son sus objetivos con Pumas.

"Yo creo que el club (por eso vino), porque es un club con bastante historia que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar y a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club.

"Como todo jugador (quier) ser campeón y vengo a dar todo de mí con mucho trabajo y sacrificio, y con trabajo lo puedo lograr".

Finalmente, Piero Quispe fue cuestionado sobre la despedida de su familia y particularmente de su mascota, video que se hizo viral.

"Son cosas del futbol el dejar a la familia dejar a los amigos y dejar a la gente que siempre ha estado contigo, pero esa es la vida de un futbolista y yo sabía que podía pasar y pasó estoy muy orgulloso de mí, de mis padres y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIGUE BRILLANDO! JAIME JÁQUEZ JR. VUELVE A IMPONER RÉCORD DE PUNTOS PARA UN MEXICANO EN LA NBA