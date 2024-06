¿Dónde y cuándo ver la ceremonia del Balón de Oro de la Liga MX?

La Liga MX está a punto de conocer a lo mejor de la Temporada 2023-2024 en la previa del arranque del Apertura 2024.

Con el América como bicampeones, la Liga MX llega a los Estados Unidos para conocer a los jugadores más destacados, así como al director técnico.

Este domingo, 30 de junio se llevará a cabo después de conocer al campeón de la Supercopa entre América y Tigres.

La ceremonia podrá ser visto por: Canal 9, TUDN y VIX Premium, a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro de México desde el Orpheum Theatre de Los Ángeles.

En dicha ceremonia también será parte la Liga MX Femenil, quien busca a las jugadoras que acaparan el futbol femenil en los últimos dos torneos.

Las jugadoras: Blanca Félix (Chivas), Esthefany Barreras(Pachuca), Charlyn Corral (Pachuca), Lizbeth Ovalle (Tigres), Ángel Villacampa (América) y Amelia Valverde (Monterrey) buscan llevarse el galardón.

Estos son los nominados al Balón de Oro de la Liga MX

Mejor Portero: Ángel Malagón (América) vs Kevin Mier (Cruz Azul). Mejor Central: Guido Pizarro (Tigres) vs Jesús Orozco (Chivas). Mejor Lateral: Jesús Angulo (Tigres) vs Brian García (Toluca). Medios Defensivos: Jonathan Dos Santos (América) vs Carlos Rodríguez (Cruz Azul). Medios Ofensivos: Juan Brunetta (Santos) vs Roberto Alvarado (Chivas). Mejor Delantero: Guillermo Martínez (Puebla) vs Salomón Rondón (Pachuca) y Mejor Novato: Yael Padilla (Chivas) vs Alán Bautista (Pachuca).

¡EL BALÓN DE ORO AL MEJOR PORTERO ! ¿Quién debe llevarse esta distinción al mejor arquero de la temporada ? -Ángel Malagón | @ClubAmerica

-Kevin Mier | @CruzAzul VOTA: https://t.co/vEZQH8RZWx pic.twitter.com/WoNzkHkQ6x — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 17, 2024

