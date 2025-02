Juárez FC vs Monterrey: ¿Dónde ver Jornada 6 de la Liga MX?

La jornada sabatina de la Fecha 6 de la Liga MX nos incluye un partido entre equipos del norte que en teoría viven realidades muy diferentes, pero que estén torneo Juárez y Rayados se encuentran en la misma zona.

Bravos de Juárez | IMAGO7

Los Bravos de Juárez ya dieron una sorpresa importante venciendo en casa a Cruz Azul y pese a que vienen de ser goleados por América, buscan regresar a la senda del triunfo en casa y sumar ante Monterrey.

Rayados de Monterrey | IMAGO7

Por otro lado están los Rayados que no han tenido el torneo deseado desde que perdieron la final, sin embargo la contratación de Sergio Ramos parece que ha levantado los ánimos en el vestidor, aunque el español aún no llega a México y no podrá contar con el.

Estadio Olímpico Benito Juárez | IMAGO7

¿Dónde ver Juárez vs Monterrey?

Fecha: sábado 8 de febrero

Hora: 21:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez

Dónde ver: Azteca 7

