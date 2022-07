Liga MX: Toluca buscará regresar al liderato del Apertura 2022 con victoria ante Juárez FC

Levantan el telón de la Jornada 6. Toluca quiere regresar al liderato general esta noche en la frontera cuando visiten a los Bravos de Juárez y así seguir demostrando la nueva cara del equipo con respecto al torneo anterior, Ignacio Ambriz, entrenador escarlata destacó que hoy los resultados hablan por si mismos aunque no quiere caer en excesos de confianza.

“Después del torneo pasado que fue muy malo, teníamos que mejorar, lo he comentado: la directiva hizo un gran esfuerzo, traje gente que me conoce y la idea era meternos en los cuatro primeros lugares. Hoy los resultados hablan por sí solos, pero no me gusta echar campanas al vuelo”, comentó el timonel de los Diablos Rojos.

Por su cuenta, Hernán Cristante, estratega de FC Jurárez admitió que ha notado a su plantilla ansiosa y qu eso le ha impedido tener los puntos que considera deberían de tener después de 5 jornadas disputadas.

“Tendríamos que tener tres puntos más, dos puntos más, esa es mi realidad. Eso es lo que habíamos preestablecido, pero el futbol tiene estas cosas. Veo a los jugadores que corren mucho con la pelota, eso no es normal, eso es impaciencia, eso es ansiedad, eso no está bien. Tengo que trabajar en las ansiedades”, declaró el entrenador fronterizo.

“Hay que trabajar, no hay de otra, luego mejorar la línea del del equipo. Yo sé que hay jugadores que no están todavía al cien, pero van a ir levantando y mejorando sus actuaciones dentro del terreno y eso te da esa gotita de esperanza”, finalizó Hernán Cristante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: