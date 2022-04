Arribas sobre el Tuca en Juárez: 'No es una situación cómoda para él'

En su nuevo reto por el futbol mexicano, Alejandro Arribas ha tenido que remar contra corriente en los Bravos de Juárez, que apenas han saboreado la victoria en un par de ocasiones y que vienen de ocho partidos sin ganar en el torneo Clausura 2022. El zaguero español sabe que la situación para el experimentado Ricardo Ferretti es poco habitual, luego de su laureado paso por Tigres.

"Él está intentando en una situación que no es muy cómoda para él porque no se había visto muchas veces en esta situación, pero al final los jugadores tenemos que responder, somos los que estamos en el terreno de juego y la verdad que tenemos que dar mucho más, pues no lo estamos consiguiendo. El otro día en Tijuana jugó el equipo muy bien, pero no fue capaz de ganar los tres puntos”, expuso Arribas en entrevista con RÉCORD.

En su primera temporada al frente de Tigres, Ferretti ni siquiera alcanzó el repechaje en el Apertura 2021 y en el actual semestre, Clausura 2022, se encuentra en el fondo de la tabla y con el riesgo inminente de pagar la millonaria multa por terminar en los últimos lugares de la porcentual; al momento, es colero general.

"Creo que al final, el club es el que tiene que confiar en el técnico que ha traído, que lo conoce perfectamente, es un técnico que ha ganado muchos títulos. Al final pues es un equipo en construcción, que ha venido gente nueva, que ha tenido muchas lesiones, que eso nos ha afectado mucho. Hay que mirar todo, la gente que está en el día a día en el club, sabe lo mejor que tiene que hacer de cara al próximo torneo y estoy seguro de que ellos lo harán en cuanto a cuerpo técnico y jugadores", agregó.

