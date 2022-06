Cristante sobre Darwin Machís: 'Que venga un jugador de esa categoría no será solución'

En Ciudad Juárez ya esperan a Darwin Machís; sin embargo, el técnico Hernán Cristante dejó claro que la llegada del delantero venezolano proveniente del Granada de España no será el remedio a los problemas que pueda tener su equipo.

"Es un gran jugador de sobrada calidad y también tenemos que entender que el que venga un jugador de esa categoría no va a ser la solución, la solución es entre todos y él puede aportarle muchas cosas al equipo que hoy no se tienen o no se pudieron explorar", dijo a RÉCORD.

Además puntualizó: "Para el grupo que ya está trabajando también es una descarga por descargar en un tipo que tiene experiencia, que ha sido seleccionado, que viene del futbol europeo, pero si le pedimos soluciones inmediatas a alguien que viene de fuera y desconoce el futbol mexicano, sabe que se está metiendo en una trampa porque es un futbol muy competitivo y difícil, yo quiero bajarle las expectativas a alguien que puede darnos muchas soluciones".

Incluso, el nuevo timonel de los Bravos destacó el trabajo que Miguel Garza y Joaquín del Olmo, presidente y director deportivo de Bravos, respectivamente, están haciendo al buscar refuerzos.

"Ojalá sí se pueda dar, sino hay otros nombres importantes en los que también están trabajando a marchas forzadas Joaquín junto con Miguel, así que estaría muy bien para un técnico cualquiera de estos nombres con un valor como el de Machís creo que se torna importante", indicó.

