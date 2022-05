RÉCORD 20 años: Martinoli, quien pasó de “mentadas de madre” a narrar la Final de Corea 2002

Seis copas del Mundo, cinco finales narradas. La inconfundible voz y el estilo irreverente de Christian Martinoli ha acompañado las transmisiones de los grandes eventos deportivos por más de dos décadas. Sin embargo, si existe un punto culminante en su carrera, fue cuando José Ramón Fernández, se hizo a un lado para cederle el micrófono y permitirle narrar la Final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

La decisión llegó tras una serie de “mentadas de madre” con Luis García. Durante uno de los programas de TV Azteca en el Mundial, los ánimos se encendieron y una discusión sobre Vicente del Bosque se extendió hasta el corte comercial, “donde se dicen muchas más cosas y es mucho más interesante”. En los cuatro minutos de pausa, las mentadas iban de un lado a otro, hasta que José Ramón Fernández regañó a Martinoli.

“Me dijo que me tranquilizara y que dejara a Luis en paz”, relató Martinoli. Sin embargo, la reprimenda no se quedó en el foro, pues Fernández lo mandó a llamar a su oficina y para sorpresa del comentarista, el regaño incluiría una noticia trascendental en su carrera.

“Hubo un punto en dónde me dejó hablar y le dije: ‘Yo con Luis no tengo problema, yo convivo con él, tenemos más de 25 días en el mundial, no sé si usted sabe, pero nosotros compartimos habitación en el mundial’”, señaló Martinoli.

“Luis también me mentó la madre y hasta peor, pero José Ramón se había decantado por uno de los dos lados y cuando me mandó a llamar me dijo que: ‘yo era muy joven y qué tenía que disfrutar los eventos porque uno nunca sabe cuándo va a ser tu último Mundial’, y justo después de eso, dijo: ‘Yo me voy a hacer un lado por primera vez en mi carrera para que tú narres la final del Mundial’”, agregó.

José Ramón Fernández fue el personaje que motivó a Martinoli a pedir una oportunidad en TV Azteca y fue él mismo que le permitió narrar su primera Final en una Copa del Mundo.

“Le agradecí, me quedé casi sin palabras, y las 30 cuadras me las eché caminando, iba chillando. Cuando fui a Yokohama a la Final estaba muy emocionado, al principio del partido estaba con la emoción a flor de piel, traté de aguantarme, pero donde ya no me resistí y dónde me cayó todo lo que yo había hecho fue cuando Cafú levanta la Copa del Mundo: Brasil le ganó a Alemania en uno de los partidos más clásicos, no podía pedir más”, explicó.

