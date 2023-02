Hernán Cristante, el hombre que ha transformado a los Bravos de Juárez

El presente de los Bravos de Juárez es muy distinto a lo que fue su pasado, pues hoy se encuentran en el octavo lugar general en el torneo, y eso es una muestra de que han mejorado y por ello, a decir de su técnico Hernán Cristante, la percepción que se tiene de su equipo ha cambiado.

"Yo creo que sí (los ven diferente). De lo que se ve desde mi sitio con el entorno del equipo hay un buen ambiente, se cree en lo que se está haciendo porque los resultados han cambiado. Si no tienes un mal partido, el equipo está ajustado de tal manera que tampoco pierde, entonces eso ha detonado que se levante más la cabeza, que el ánimo sea otro, que la percepción de ya no jugar para estar en la parte de atrás, queremos jugar para estar en la parte de arriba.

"Y eso no sólo se siente en los jugadores, sino en todo el entorno, en la gente que está cerca, que trabaja en la cancha, en limpieza, en la que ves cotidianamente Y esa ilusión se traslada también para el que lo ve de lejos con relación a que este no es un equipo tan fácil de vulnerar", dijo a RÉCORD.

Y aunque han mejorado notablemente, Hernán Cristante dejó claro que no pueden olvidarse del asunto porcentual, ya que deben alejarse lo más posible.

"No hay que desatenderlo porque nuestra realidad indica que todavía no hemos librado esa parte, y se va trabajando en función de ser prudente y entender esa realidad, porque los accidentes existen y se ha ido mejorando en muchos aspectos, e incluso en el sentido de identidad, eso hace que el equipo trabaje de mejor manera, si bien no hemos encontrado el punto alto de identidad de quiénes somos, vamos en buen camino de hacerlo", sentenció.

