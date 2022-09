Juárez: Cristante pidió más profesionalismo a sus jugadores tras la derrota vs Monterrey

Juárez simplemente no gana como local y su entrenador, Hernán Cristante comentó lo fácil que sus jugadores se desentienden del juego, a lo que les pidió ser más profesiones y estar más concentrando durante el partido.

“Hay que trabajar, no se puede leer un libro corriendo, tenemos que ser más profesionales en lo que hacemos, en el sentido de vocación, cada que trabajamos debemos presentarle más atención. Yo no vine a pasar un ratito y el jugador debe entender que tampoco es así”, declaró.

“Si pertenecemos a los 18 equipos debemos estar a la altura, no soy mejor profesional porque cobre más, soy profesional porque atiendo lo que debo atender, nos desconcentramos fácil, quieres terminar el partido rápido, ese estimulo que necesitas para resolver en la cancha no lo estamos teniendo”, mencionó el estratega.

Asimismo, el técnico no se mostró contento con los últimos resultados del equipo, donde sólo han logrado conseguir dos victorias en 13 partidos, aunque considera que el Repechaje aún es una posibilidad.

“Haciendo los números, todavía hay una realidad que te hace sentir que te puedes colar al repechaje, pero la frustración es mucha, es lo que nos toca vivir, lo que estamos haciendo y si uno hace ese análisis de juego, hoy es un juego cerrado, la jerarquía del rival no se discute y a nosotros nos sigue faltando ese clic. No hay excusas, el equipo se mata en la cancha, se genera situaciones claras que no se pueden terminar bien y genera frustración. Somos los únicos responsables”, sentenció el técnico de Juárez.