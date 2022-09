Henry Martín sobre Zendejas: 'México no se debería permitir perder un jugador así'

No deberían de perderlo. El caso de Alejandro Zendejas y la Selección Mexicana ha dado de que hablar en las últimas semanas, y ahora un compañero del futbolista en América, Henry Martín, señaló que no se debe perder un jugador con la calidad que ha mostrado el ex de Necaxa.

Y es que Zendejas fue descartado para el partido contra Paraguay por no renunciar a la Selección de Estados Unidos, después el Tata Martino calificó como ‘extorsión’ el hecho de no firmar los documentos por no tener un lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Y, tras el buen momento de Alejandro bajo las órdenes de Tano Ortiz, la Bomba aseguró que no se puede permitir que el Tricolor deje a un futbolista con sus capacidades, aunque aseguró que él no sabe del tema, pues es un asunto de familia y privado.

“No me gusta mucho opinar de cosas que no sé. Se ha hablado, lo que sé es lo que he visto en redes sociales, y por experiencia sé que lo que dicen no es verdad. Tampoco me gusta y me acerco a preguntarle; son cosas privadas, decisiones de él, de su familia. Él es un crack, eso está claro, yo creo que México no se debería permitir dejar ir un jugador así.

“Es un crack jugando futbol, de verdad me impresiona la calidad que tiene, es muy buen jugador y es muy joven, le falta mucho por aprender, le falta mucho por vivir y sé que, si no es en este Mundial, o en el que sigue, o en los torneos futuros de México, va a ayudar demasiado, muchísimo, por eso me atrevo a decir que no nos deberíamos permitir perder a un jugador como él”, confesó Henry Martín para ESPN.

Por otro lado, el yucateco, que se encuentra entre los máximos anotadores del Apertura 2022, aseguró que, a pesar de no ir al partido contra Paraguay, él habló con el cuerpo técnico del Tata Martino, quienes le dijeron que están contentos con su gran rendimiento previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Ahora que no pude ir al partido contra Paraguay, se habló mucho de que estaba enojado conmigo el técnico, no sé cuánta cosa. Realmente yo fui a la concentración de la Selección, se reunieron en el CAR el domingo y me presenté para que me valoren los médicos.

“Tuve la oportunidad de hablar, no con el Tata, porque él viajó de Europa a Atlanta, pero con el resto del cuerpo técnico y estaban muy contentos de que yo fuera, que a pesar de que estaba descartado, hubiera ido, y me dijeron eso: ‘estamos muy contentos por el momento que estas pasando, estás teniendo un gran desempeño’ y eso me genera más compromiso”, finalizó.

