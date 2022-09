Andrés Guardado: Aceptó preocupación por paso de la Selección Mexicana

Andrés Guardado, capitán de la Selección Mexicana, afirmó que hay inquietud por todo lo que ha sucedido con el Tricolor en el 2022.

Guardado es consciente que no se han dado los resultados con el Tri y a unos meses de que comience el Mundial, el 'Principio' aseguró que nadie menosprecia todo lo que han perdido con México.

"El que piense que los que estamos en la Selección no nos preocupa, el que no juguemos bien, que no saquemos buenos resultados, que nos haya ganado Estados Unidos tres partidos seguidos, dos finales en esas; nunca se dedicó esto. El que piense que a uno le dé igual no puede llegar a la élite", declaró Guardado en entrevista con TUDN.

Sumado a esto, el futbolista que milita en LaLiga afirmó que la Selección Mexicana tiene que hacer todo lo posible para hacer de Qatar 2022, su mundial.

"No podemos pensar que no y más para mí, imagínate para mí, este es el Mundial, no hay otro", sentenció Andrés Guardado, jugador del Betis y capitán del Tricolor.

