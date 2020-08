mario-mendivil-le-debe-franquicia-de-lobos-a-la-buap-por-orden-judicial

Mario Mendívil, quien vendió la franquicia de Lobos BUAP a Juárez tendrá que finiquitar la deuda de 180 millones de pesos que tiene con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así lo decretó el juez del Juzgado 3o. de lo civil.

Mendivil fue demandado por la BUAP por incumplimiento de contrato al no finiquitar los 180 millones de pesos por la venta de la franquicia, Mendivil solo les dio la mitad y dio por terminada la situación; sin embargo, un juez sentenció este lunes que el empresario tendrá que saldar la deuda, informó el colaborador de RÉCORD, Ignacio 'El Fantasma' Suárez.

El equipo le pertenecía a la BUAP, pero era administrado por la empresa Garden Teas, propiedad de Mario Mendívil. Esta compañía no podía ceder los derechos televisivos ni mucho menos vender al equipo, que fue exactamente lo que terminó haciendo, motivo por el que la universidad pide el pago de 180 millones de pesos que previamente se había acordado.



“Juez tercero confirma la resolución. Garden Teas no podía vender al equipo. No hay lugar para la liberación del mismo. Fallan a favor de la BUAP y Alfonzo Esparza”, publicó.



“La posibilidad de que se declare ilegal la venta de Lobos BUAP es ya solo cuestión de tiempo. La FMF por avalar o permitir es corresponsable y sujeta a demanda. Mario Mendívil tendrá que pagar a la BUAP”, explicó el Fantasma.



El 11 de junio de 2019, la Liga MX informó por medio de un comunicado que se aprobó la sustitución del certificado de afiliación de Lobos BUAP a FC Juárez.



Y aunque de alguna manera están involucrados en este polémico tema, los Bravos no tendrán ningún problema para seguir jugando en el Máximo Circuito.

