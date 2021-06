Tuca Ferretti tras presentación con Juárez: 'No me podría tomar más de tres días sabáticos'

El legado de Ricardo Ferretti continúa en el futbol mexicano. Después de dirigir durante 55 torneos de manera consecutiva en el balompié nacional, Tuca ahora tomará las riendas de Bravos con el compromiso de “trabajar, trabajar y trabajar” para alcanzar los objetivos trazados.

“Soy de pocas palabras, lo que me gusta es trabajar, trabajar y trabajar. Naturalmente podría decirles muchas cosas, pero lo que realmente pretendo es cumplir cabalmente el proyecto que el Consejo y Miguel (Garza) me dan la oportunidad de estar aquí presente. El proyecto me da mucha confianza, me da ilusión de venir. Pudiera tomar dos o tres días sabáticos, porque llevo trabajando 55 años sin parar y no creo tener la capacidad de pasarme más que tres días sabáticos.

“No quiero extenderme demasiado, pero vengo con mucho cariño e ilusión y pretendo a través del trabajo, honestidad, lograr estos resultados, esta esperanza que depositan en mi persona para que pueda conducir a este equipo hasta donde todos pretendemos”, detalló durante su presentación como timonel de Juárez FC.

/ OFICIAL Ricardo 'Tuca' Ferretti es nuestro nuevo Director Técnico. ¡Todo el éxito, 'Tuca'! ¡Bienvenido a la Frontera más bella! ¡Vamos Bravos, Vamos Juárez! #MásBravosQueNunca #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/Iqlkv8NIcG — FC Juárez (@fcjuarezoficial) June 3, 2021

La carrera del brasileño como entrenador comenzó en 1991 dirigiendo a varios clubes como Pumas, Chivas, Toluca, Monarcas y Tigres, consiguiendo siete títulos de Liga en su palmarés.

Ferretti aseguró que no llegará a imponer su ley para comenzar de cero un nuevo proyecto, sino que hará un análisis para detallar lo positivo que hay en el equipo para comenzar a construir a partir de eso y poder convertir a Bravos en un equipo protagonista.

“Como dijo Miguel (Ángel Garza) está en una evaluación, me ha estado enviando la información de toda la gente posible y estamos haciendo un balance. Los últimos resultados no han sido los adecuados, pero no todo es malo. De las cosas positivas vamos a empezar a trabajar para lograr lo que todos pretendemos.

“Soñar no cuesta nada. Lograr sí. Nadie desconoce la situación en la que vive la institución y un objetivo a corto plazo es alejar al equipo, lo más pronto posible de la situación incómoda que hoy se presenta”, concluyó el ‘Tuca’.

