Grupo Pachuca: Respondió a la invitación de Conmebol para jugar la Copa Libertadores

Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, respondió a la invitación que de Alejandro Domínguez, mandatario de la Conmebol, para que los Tuzos y el León disputaran la Copa Libertadores.

El directivo agradeció la invitación y reconoció que les encataría regresar a la competición sudamericana; sin embargo, es la Concacaf la que no les permite a los equipos mexicanos participar en otros torneos que sean ajenos a su organismo.

“No es broma el mensaje que manda Domínguez. Tenemos una excelente relación con Alejandro. Hemos tratado de crear esa hermandad que necesitamos. Ahorita no lo permite la Concacaf, no la Liga, pero ese sueño lejano hay que hacerlo que no sea tan lejano. Hay que acercarnos, representa una opción muy grande para la Liga MX rozarse con esos equipos”, declaró.

El Pachuca se convirtió en el único equipo mexicano en ganar un torneo de la Conmebol al conquistar la Copa Sudamerica en el 2006 tras vencer al Colo Colo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PACHUCA Y LEÓN FUERON INVITADOS PARA PARTICIPAR EN LA COPA LIBERTADORES