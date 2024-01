Andrés Guardado confesó el interés de Jesús Martínez: "Tenía 200 mensajes para que viniera"

Este martes León presentó en su estadio a Andrés Guardado como nuevo fichaje del cuadro esmeralda donde, después de su presentación, dio sus primeras impresiones sobre su llegada a México y su regreso a la Liga MX después de 17 años jugando en el futbol europeo.

'El Principito' habló para la mesa de Fox Sports, donde comentó la razón del por qué aceptó venir a León, asegurando que Jesús Martínez hijo fue muy inistente y demostró mucho interés en que Guardado vistiera los colores de los Panzas Verdes de León.

"Me quedó con las muestras de cariño que recibí en las despedidas, yo no sabía si quería seguir jugando o no, eso me lo fue diciendo el cuerpo y la cabeza, fui a jugar contra Granada y tuve 200 mensajes de Jesús queriendo que viniera, al final la cosquilla pudo más", comentó.

Rojinegro de toda la vida

Además de contar la razón por la cual aceptó venir a León, 'El Principito' contó para Fox Sports el motivo por el que llegó a Guanajuato y no a los Rojinegros del Atlas, equipo con el que debutó como futbolista profesional y que le dio la oportunidad de emigrar al futbol europeo hace ya 17 años.

"Atlas no me habló, no tienen porque hacerlo, no tiene nada que ver que yo haya salido de ahí, ¿Me hubiera gustado? claro, soy rojinegro de toda la vida, León se interesó en mi, todavía me vio con aptitudes para seguir y por eso estoy aquí", confesó.

Andrés Guardado podría debutar el próximo fin de semana cuando Santos Laguna visite a los Panzas Verdes de León en el duelo de la jornada 3 del Clausura 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JERSEY DE ANDRÉS GUARDADO COSTARÁ $1,950 PESOS