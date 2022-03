Concachampions: Ariel Holan confía en que León podrá remontar en casa ante Seattle

Ariel Holan confía en que León hará un partido casi perfecto y que le remontará al Seattle Sounders para superar los Cuartos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Hace unos días, los Rave Green le ganaron 3-0 a la Fiera, que va por la hazaña en el Nou Camp.

“Creo que en estos meses el balance sigue siendo positivo, pero tuvimos dos partidos que jugamos de una manera que no debía y no me gustó, tengo claro que el entrenador es el responsable. Hay que ajustar nuestro sistema y calidad de juego, tenemos la oportunidad de recuperar nuestro nivel, hay una gran ilusión de remontar”, mencionó en conferencia de prensa.

Esto, luego de que se dijo que el entrenador de los Panzas Verdes presentó su renuncia tras la derrota cintra Tigres en la Jornada 10 de la Liga MX, aunque la directiva no la habría aceptado.

“Cuando los resultados no se dan, el primero que tiene que asumir la responsabilidad es el entrenador, tengo una buena comunicación con la directiva, un trato diario y permanente, siempre estamos buscando lo mejor para el club”, agregó.

Ariel Holan sabe que el panorama es complicado, pero confía en que León eliminará al Seattle Sounders y seguirá pelando por el que sería su primer título internacional.

El técnico argentino quiere que el cuadro esmeralda "sea sólido y que piense en atacar la portería rival sin desprotegerse", cree que tienen que "aferrarse a eso para darle al marcador”, finalizó.

