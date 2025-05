Eduardo Berizzo acepta que Cruz Azul fue superior a León en los Cuartos de Final

El director técnico de León, Eduardo Berizzo, reconoció con claridad la contundencia de Cruz Azul tras quedar eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2025. El estratega no buscó excusas y valoró la jerarquía de su rival en los momentos clave de la serie.

León quedó eliminado del Clausura 2025 | Imago7

Declaraciones de Berizzo

“Nuestro rival ha sido muy contundente. Generaron cinco o seis situaciones de gol en los partidos y marcaron cinco goles. Así que el fútbol se define en la jerarquía de las áreas”, afirmó Berizzo en conferencia de prensa.

Aunque el resultado fue amargo, el entrenador dejó claro su deseo de continuar en el banquillo esmeralda: “Los próximos días conversaremos sobre la continuidad, me gustaría seguir, me siento cómodo y respetado. Creo que tengo facultades para entrenar, claro que me gustaría seguir en el equipo”.

Eduardo Berizzo en el Olímpico Universitario | Imago7

El adiós de Guardado

Berizzo también dedicó palabras especiales para Andrés Guardado, quien podría haber disputado su último encuentro como futbolista profesional. Conmovido, elogió al veterano mediocampista mexicano: “Ha sido un placer y un honor entrenarlo, un futbolista top mundial, de los jugadores verdaderos”.

El mediocampista mexicano fue titular en el juego de Vuelta, pero abandonó el campo cerca del final en medio de un ambiente tenso y a la vez lleno de nostalgia para el capitán esmeralda, pues este podría haber sido su último partido como profesional luego de la exclusión de León de Mundial de Clubes.

Guardado podría haber jugado su último partido como profesional | Imago7

