Eduardo Berizzo 'invita' a Anfrés Guardado a integrarse al cuerpo técnico de León

El Clausura 2025 finalizó para León y el futuro de Eduardo Berizzo está en el aire. El estratega finalizó contrato, pero no descarta renovar su vínculo y que Andrés Guardado se sume al cuerpo técnico.

"No sé si me va a seguir aguantando, ya me aguantó como entrenador, ahora de compañero soy bastante duro", y añadió que el 'Principito' está invitado a ser auxiliar.

“Es parte de la casa y no sé si su futuro o su imaginación lo lleva a querer ser entrenador, pero sería un placer también tenerlo en el día a día como compañero o como observador de lo que hacemos”, agregó.

Continuidad de Berizzo sigue en el aire

Por otra parte, el estratega señaló que siguen en pláticas para definir si seguirá o no en el equipo esmeralda. Su contrato finaliza el próximo 30 de junio, pero no se descarta la renovación.

Sobre cuáles son las condiciones para que renueve o no, señaló que depende "de seguir conversando, de encontrar, mejorar el equipo sobre todo". En ese sentido, señaló que de su parte quiere un proyecto no solo centrado en el primer equipo.

"Soy una persona que no imagino simplemente mi trabajo en el primer equipo; infraestructura, divisiones inferiores y el club piensa lo mismo también, que necesita un entrenador integral, no un entrenador solo de 25 jugadores de Primera División", añadió.

Berizzo con confianza de renovar

Reiteró que por ahora siguen las negociaciones, pero enfatizó que por ambas partes hay voluntad. “Hay que seguir conversando, obviamente el aspecto económico de la continuidad y demás, pero yo soy optimista que cuando hay deseo de seguir las cosas se arriman”.

