Emmanuel Gigliotti: 'Jugué la Final de Vuelta León vs Pumas con Coronavirus'

Emanuel Gigliotti, uno de los protagonistas en el campeonato de León en el Guardianes 2020, reveló haber jugado la Final del Vuelta del futbol mexicano ante Pumas (14 de diciembre de 2020) con Covid-19.

El delantero argentino, artífice de dos de los tres goles de la llave, indicó que un día después de la Final no pudo viajar a su país natal por salir positivo a la prueba en su intento de salir de México, por lo que concluye que jugó la Vuelta contagiado.

"Jugué la segunda final, sin saberlo, contagiado, porque al otro día yo me iba para Argentina, me hago el PCR que me pedían Argentina y me da positivo, quiere decir que la final la jugué con el bicho", explicó Gigliotti en entrevista para Líbero de TyC Sports.

Así como el ariete, Nacho Ambriz, su DT, también dio positivo a Coronavirus tras ganar la Final a Pumas, llegando a ser incluso hospitalizado de emergencia por un cuadro neumónico por Covid-19.

