Gary Kagelmacher, nuevo refuerzo de León: 'Me gustan los desafíos nuevos'

Gary Kagelmacher, nuevo refuerzo del León, llegó a la capital de Guanajuato para reportar con La Fiera y aseguró estar preparado para un nuevo reto en su carrera.

"Soy una persona a la que le gustan los desafíos nuevos, si ustedes lo ven he cambiado de países, me gusta conocer nuevas ligas, nuevas culturas, si bien estaba en mi país, cómodo, había salido campeón, pero bueno, es una oportunidad que pienso es la mejor", reveló el uruguayo.

Kagelmacher, además reveló que siempre le había interesado la Liga MX y que ya había tenido contacto con el técnico esmeralda Ariel Holan.

"Es una Liga que siempre me interesó, que ha crecido mucho, muy competitiva, León es un equipo que aspira a cosas importantes, intentará pelear por los primeros puestos. (Ariel Holan) es un entrenador con el que tuve una charla muy interesante, me mostró su interés cuando él estaba en Santos de Brasil había preguntado por mí, se había interesado, todas esas cosas son importantes para mí, es un entrenador que me da confianza, por mi parte, hacerlo lo mejor posible", refirió.

El defensor charrúa dio a conocer que Matías Britos, exjugador del León, fue clave para que se diera su contratación con el conjunto del Bajío.

"Me han contado cosas positivas, de la gente, del club, que ha crecido mucho, con Matías (Britos) tengo una relación de amistad, estuvimos hablando un largo rato, es un jugador muy querido, así que también le doy mucha importancia haber escuchado a un compañero con familia como yo, a veces no es fácil mudarse, todas esas cosas sumaron", dijo Gary Kagelmacher.

