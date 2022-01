León: Gary Kagelmacher se convertiría en el nuevo refuerzo de La Fiera

León sigue buscando la posibilidad de incrementar su plantilla para el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX; Gary Kagelmacher se convertiría en el nuevo refuerzo.

El zaguero central estaría dejando al Peñarol para convertirse en jugador de La Fiera. El futbolista uruguayo no realizó este lunes el viaje con el equipo charrúa para disputar el partido amistoso ante Barracas Central, por lo que se esperaría que en los próximos días arribe a México, según informaron medios locales.

"Está casi hecho. No era mi idea irme, para nada, pero esto surgió el domingo y es una oferta muy importante y decidimos tomarla. Es un mercado lindo y un desafío nuevo. Fue de un día para el otro y se dio porque tengo cláusula. Realmente no me lo esperaba", mencionó Gary Kagelmacher en entrevista con ESPN.

El defensa de 33 años fue fundamental en el esquema de Mauricio Larriera para conseguir el título en el Campeonato Uruguayo del 2021.

Kagelmacher pasará a formar parte de los Esmeraldas que comanda Ariel Holan, quienes además pagarán la cláusula de salida de 150 mil dólares.

