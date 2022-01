Liga MX: Mikel Arriola sobre variante Ómicron: 'No podemos confiarnos'

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, habló acerca de cómo se está viviendo la nueva ola de la pandemia, encabezada por la variante Ómicron, a nivel institucional en el Campeonato Mexicano.

"Era muy importante, asumiendo que el Ómicron se duplica cada tres días, que en la Liga tuviéramos los protocolos reforzados y lo que se hizo desde finales de diciembre fueron varias cosas.

Primero, reducir el tiempo entre prueba y prueba; se estaban haciendo en temporada regular cada 10 días y lo acortamos a tres. Después, en el regreso de vacaciones, que era donde estaba el área de oportunidad más alta para el virus", dijo el directivo en entrevista para Marca Claro.

Arriola destacó que hoy en día hay elementos, como acceso a pruebas y vacunas, que hacen diferente el contexto vivido hace casi dos años, cuando se decidió suspender el campeonato.

"Cuando se canceló el torneo en mayo del 2020 no había varios elementos que hoy sí hay. En mayo del 2020 el acceso a pruebas era limitado, no teníamos vacunas, no teníamos protocolo basado en el semáforo epidemiológico. No se tenía visibilidad. Había medidas en casi todo el país de aislamiento".

