Jugadores de León encararon al árbitro luego de caer ante Chivas

Este sábado los Panzas Verdes de León se enfrentaron en Chicago ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, encuentro que terminó 2-0 en favor de los dirigidos por Veljko Paunovic.

Al final del encuentro, donde el silbante no agregó ni un solo minuto luego de los 90, los jugadores de La Fiera fueron a encarar al árbitro, esto para protestar por no haber dado más tiempo.

Dos de los elemento que más se quejaron de la decisión fueron los atacante Federico Viñas y Omar Fernández, fuera de la cancha el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón, también protestaron por no haber agregado nada al encuentro.

Elementos como Rodolfo Cota y Alfonso Blanco inmediatamente se ocuparon en separar a sus compañeros del cuerpo arbitral, tras este incidente el entrenador de La Fiera se quedó a solas con el silbante discutiendo algunos aspectos del encuentro.

Jugadores y cuerpo técnico del Club León terminaron calientes con el árbitro del partido. #Fieramanía pic.twitter.com/gPjNJzu7Ys — Fieramanía (@FieramaniaMX) September 10, 2023

Si bien no hubo faltas polémicas o el encuentro no se definió por un gol de diferencia, los jugadores esperaban que por la cantidad de cambios hubiera algunos minutos de agregado, al menos para buscar descontar el marcador, situación que no sucedió.

Los Panzas Verdes de León volverán a la actividad el próximo sábado 16 de septiembre cuando visiten a los Rayados de Monterrey, por su parte Chivas también jugará el sábado por ante las Águilas del América en el Estadio Azteca en una edición más del Clásico de Clásicos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHIVAS, EN PARTIDO AMISTOSO, VENCIÓ A LEÓN EN SU GIRA POR ESTADOS UNIDOS