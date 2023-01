Larcamón tras la derrota ante Pumas: 'Hubo superioridad y esto es de goles, no de merecimientos'

Nicolás Larcamón dejó claro que el resultado no refleja lo que sucedió en el encuentro ante Pumas. Pero a pesar de esto es conciente que todos los procesos son difíciles.

"Lógicamente el resultado es negativo. Creo que el desarrollo es demasiado castigo y no fue una superioridad tan marcada. Hubo superioridad y esto es de goles, no de merecimientos y hay que construir el funcionamiento que queremos. La valoración del equipo, reitero, el resultado no permite hacer un juicio justo y en general, el resultado del partido y el momento del proceso, que inicia, nos demanda temple, enfoque y tranquilidad", sentenció Larcamón.

El entrenador de la Fiera resaltó que este proceso será complicado: "Todo inicio de proceso es desafiante, exige soluciones inmediatas y creo que el equipo las da. Un resultado así. Es una racha complicada con un rival que sabe hacer su juego y pagamos la contundencia de Pumas bastante caro. No, (no me cuesta). Hay que jugar los mismos partidos y hay que trabajar".

RESULTADO ENGAÑOSO Nicolás Larcamón se va tranquilo después de la derrota con Pumas, considera que el marcador “opacó más” todo lo bueno que León hizo. : @JulianVP56 pic.twitter.com/vNsf9Zr0Ov — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 22, 2023

Finalmente, Nicolás dejó claro que al equipo no le afecto la baja de Luis Montes: "Lo extra cancha, en lo que respecta a nosotros, lo de Luis, estuvo en la despedida y ganamos. No creo que haya tenido que ver lo de Luis o lo de Dani Alves. Son instituciones muy grandes y que cualquier noticia es más mediática".

