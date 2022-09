Paiva sobre el caso de Byron Castillo y Ecuador: 'Tenemos confianza total en él'

El timonel del Club León, Renato Paiva, habló sobre el caso que involucra a su defensa Byron Castillo, quien fue llamado por la FIFA para declarar sobre el caso que involucra a las selecciones de Ecuador y Chile, luego de que este jugara con La Tri sin ser elegible durante las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Él sabe nuestra posición de inicio fue siempre la misma, confianza total en él, así que en todo lo que paso está con nosotros, es cuestión de justicia, pero no voy a tocar en algo que ya he sido decidido en la primera instancia, no voy a tocar una herida, para mí no tiene sentido.

“Entrenó muy bien, está con nosotros, está contento, feliz, lo sentí muy normal así que nada, está de conciencia tranquila, y por lo tanto aquí hay que ganar en las cuatro líneas. Hay que calificar en las cuatro líneas, y nada más, me parece muy feo todo esto cuando esa misma, hay un error arbitral y tú al hablar de ello, cuando tienes 89 minutos para hacer tu trabajo y no lo haces, es la misa cosa. Si en esa no me van a pillar, nunca me han pillado, si ganas dentro de la cancha , o no ganas y en realidad Ecuador ha probado ser el tercer mejor equipo de América del Sur, por detrás de Brasil y Argentina, con Byron o sin Byron, él no jugó solo, así que yo entiendo las leyes pero para mí es un dato muy feo", comentó Paiva.

El técnico también habló sobre el encuentro que tendrán los Esmeraldas ante Necaxa este viernes 2 de septiembre el el Estadio Victoria en punto de las 19:00 horas. Pese a que las estadísticas le favorecen, ya que León no ha perdido ante Los Rayos en Primera División, Renato no se mostró confiado.

“Historia que es pasado, estadística que es pasado, números que son de cosas pasadas, y lo que vamos tener es mañana, y mañana ni yo, ni ningún de ustedes sabe lo que va a pasa, es un partido, son noventa minutos. Nos preparamos para la dificultad que es Necaxa, para un muy buen equipo que está haciendo un muy buen campeonato, y solo mañana a las 9:00 de la noche te puedo contestar lo que va a ser, que va a estar, y espero que esté mucha gente de León, para intentar hacer un ambiente parecido con el de nuestra casa, pero más que eso no te puedo decir porque la historia no juega”.

El dirigente también externó la buena imagen que tiene de su próximo rival, su homólogo Jimmy Lozano.

“Muy buen jugador, es parte de la historia del futbol mexicano, lo conocí en el partido amistoso, me pareció una gran persona, y obviamente, eso yo no puedo hablar porque solamente lo conocí en ese momento. Lo sentí muy simpático, muy amable, desearme lo mejor, estoy llegando a su país para trabajar, en realidad me gustó su forma de ser y de estar, como profesional esta su trabajo ahí visible, lo que está haciendo con Necaxa, por lo tanto un muy buen entrenador, y me parece que una muy buena persona”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JOAQUÍN BELTRÁN SOBRE LA DEFENSA DE PUMAS: 'NECESITAN COMUNICACIÓN PARA SALIR DE ESTE MAL MOMENTO'