Renato Paiva: "Es una crisis, pero me siento respaldado por mis jugadores"

Tras caer ante Pachuca, el León sumó su cuarta derrota consecutiva en el Apertura 2022. Algo que empieza a ser considerado como crisis al interior de la 'Fiera', al menos así lo consideró su entrenador, Renato Paiva, quien también mencionó que se siente apoyado por el plantel.

“Me siento totalmente respaldado por los jugadores y su trabajo, ha habido mejoría, aunque no se note. Han sido cuatro derrotas seguidas, tres de ellas fuera, en canchas muy difíciles, además una horrible en casa. Es una crisis de juego, no hemos podido tener confianza con los resultados, pero vamos a seguir trabajando y estoy seguro de que mejoraremos”, expresó el estratega en conferencia de prensa.

En este duelo ante los 'Tuzos', la ‘Fiera’ tuvo pocas oportunidades a la ofensiva, algo que explicó Paiva, pues destacó que priorizó el trabajo defensivo tras recibir muchos goles en las últimas jornadas.

“Preferí privilegiar el trabajo defensivo y estamos recibiendo goles igual, pero nos llegan mucho menos. Hoy tuvimos las nuestras, pero no las aprovechamos. Obvio que nos sentimos tristes, no creo que trabajemos para esta posición. Hay una mejoría, aunque no se note en los resultados. Hay una mejoría desde el partido contra Mazatlán”, finalizó.

