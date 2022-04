Mazatlán vs Puebla: Partido trascendental para puestos de Repechaje y Liguilla

Mazatlán FC recibe al Puebla en la Jornada 17 y será un partido en el que la escuadra del Pacífico se jugará su pase al Repechaje, mientras que La Franja tiene que sacar a como dé lugar el triunfo para mantenerse en el tercer lugar de la Tabla General.

Y aunque no es una tarea sencilla para los mazatlecos, el mediocampista Eduard Bello expresó que: “Dependemos totalmente de nosotros para poder entrar, tenemos una buena motivación, no hay mejor forma de tener ese chance de meternos a la Liguilla. Y una vez que comience el partido a pesar de que no hemos podido ganarle al Puebla, todo eso queda atrás. El partido va a ser igual de complicado y lo principal es confiar en nosotros, tenemos que enfocarnos en nuestra calificación.

“Creo que todos como futbolistas nos gusta jugar ese tipo de partidos y estamos enfocados en ir por el triunfo con nuestra gente, es prioridad dar el siguiente paso”, dijo el venezolano.

Respecto al trabajo que Gabriel Caballero ha hecho al mando del Mazatlán FC, el mediocampista sudamericano reconoció que el timonel ha hecho bien, pero sí explicó que desde antes de su llegada el equipo ya trabajaba bien.

“La mano del profe nos ha dado esa mano, pero viene desde antes, este equipo trabajaba muy bien, pero no teníamos mejores resultados; hoy gracias a Dios estamos a un pasito y obvio estamos agradecidos con lo que nos ha dado Gabriel”, señaló Bello.

