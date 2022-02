Beñat San José: ‘Ganarle al América es histórico, siempre es especial’

Por primera vez en su historia, el Mazatlán F.C. derrotó al América, victoria que, Beñat San José calificó de histórica, pues considera que su equipo fue muy superior a las Águilas.

"Mostramos un análisis muy positivo y muy bueno, creo que en la primera parte hemos sido superiores, hemos dominado la pelota. Estoy muy orgulloso de los jugadores, ganarle al América es algo tremendo e histórico, siempre es especial", declaró en conferencia de prensa.

El conjunto Cañonero dio su mejor partido de la temporada frente a los Azulcremas, por lo que San José señaló que buscarán mantener el ritmo durante el resto del torneo.

"Queremos seguir por esta línea, tal y como estamos trabajando cada día, tal y como estamos mostrándonos en la cancha, no sentíamos que los rivales fueran superiores a nosotros, no sentíamos que merecimos al principio no tener puntos, sentíamos que merecíamos más, obviamente los rivales también han jugado muy bien, nosotros estamos jugando muy bien y estamos buscando los resultados", sentenció.

El estratega español dijo que una de las claves de la victoria de esta noche fue que partido a partido estudian a su rival, aunado a que contra los de Coapa sus jugadores mostraron el carácter y la personalidad para afrontar el compromiso.

"Todos los partidos, en cada uno de ellos estudiamos a los rivales con sus fortalezas y sus debilidades y demostramos esa personalidad, nuestro futbol y demostrar con coraje, con la pelota, atacando. Tenemos bastantes jugadores con perfil de ataque y era importante que mostrarán la personalidad y el coraje para jugar como ellos lo saben hacer", finalizó.

