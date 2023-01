Gabriel Caballero tras goleada del América: 'No hay conclusiones más que la pena que siento'

Gabriel Caballero fue autocrítico después de la goleada y señaló que después de un resultado como este no se puede decir mucho al respecto.

“Me siento muy apenado con la institución, con la afición. Cuando un resultado es así no hay mucho que decir. No fue el equipo de Mazatlán. Lo que pasó hoy fueron muchos errores y habrá que hablar de una goleada. No hay muchas conclusiones que sacar más que la pena que siento”, confesó Caballero.

A pesar del resultado tan abultado, el entrenador rescató lo que mostró su equipo durante los primeros 30 minutos: “Los primeros 30 minutos estábamos bien, parejo, con buena posesión, teníamos llegada, pero después del primer gol hubo muchas desatenciones y en cinco minutos nos hicieron tres goles, ese fue un golpe muy fuerte. Recompusimos, en el segundo tiempo el equipo volvió a tener calma, pero con un resultado amplio era difícil volver al 100 por ciento. Intentamos, llegamos, tuvimos oportunidades, pero es un golpe fuerte, me duele mucho”.

Finalmente el timonel de los Cañoneros reveló que este resultado es consecuencia de la gran cantidad de errores que cometieron: “Siempre el equipo jugó bien y hoy gran parte no, tuvimos muchos errores. Creo que algunos accidentes que pasan cuando es una goleada y la contundencia del rival que tiene una calidad de jugadores importante. Nosotros siempre tenemos otra cara y hoy no nos alcanzó. Por momentos intentamos jugar bien, el marcador te dice otra cosa. No queda más que digerir lo más rápido posible y volver a lo nuestro, a las bases”.

