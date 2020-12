Mazatlán anunció a Nico Vikonis: "Estamos arrebatando al mejor portero de la Liga MX"

Mazatlán hizo oficial el esperado fichaje de Nicolás Vikonis para el Clausura 2021 de la Liga MX.

Nos gustó como se ve de morado, por eso estamos #ARREbatando al mejor portero de la Liga MX", publicó el equipo de Sinaloa en Twitter. El mensaje fue acompañado por un video con algunas de las acciones del guardameta.

Vikonis fue estandarte de un Puebla que logró echar a los Rayados de Monterrey en el Repechaje e instalarse en los Cuartos de Final del Guardianes 2020 tras una dramática serie de penaltis.

Nos gustó como se ve de morado, por eso estamos #ARREbatando al mejor portero de la Liga MX ¡Bienvenido, @NicoVikonis27! pic.twitter.com/fvjoCyfIfI — Mazatlán F. C. (@MazatlanFC) December 8, 2020

Por su parte, la escuadra de la angelópolis le dedicó un emotivo mensaje a su ahora exjugador.

"No hubo día en que no defendieras nuestro arco con toda tu entrega y profesionalismo. Hoy toca separarnos pero tus atajadas y liderazgo no serán olvidados", publicó Puebla en redes sociales.

