Mazatlán FC: Tomás Boy reveló que está cerca el final de su carrera como DT

Se acerca el final de una era. Luego de su anuncio como nuevo técnico del Mazatlán FC tras la salida de Palencia, Tomás Boy agradeció la confianza del equipo del Faro y reveló que este proyecto es una de sus últimas 'llamadas' en su carrera como entrenador.

A través de una charla compartida en el canal de youtube del equipo porteño, el Jefe admitió que esta nueva oportunidad es para valorarla, pues está pronto a decir 'adiós' a los banquillos.

“Significa muchísimo porque creo que estoy al final de mi carrera, sin decir que sea el final, pero estoy en el tramo que creo que ya.

"Me considero muy afortunado porque esta es una oportunidad que no cualquiera tendría y siento que es en un lugar que ya he trabajado y es una cosa fantástica, porque creen en lo que yo puedo hacer", explicó el Jefe.

