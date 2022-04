Mazatlán: Gabriel Caballero reconoció que jugaron un gran partido ante Cruz Azul

Gabriel Caballero se fue satisfecho a casa tras el gran desempeño que el Mazatlán mostró ante el Cruz Azul, pues aseguró que ese es el equipo que el quiere ver lo que resta del torneo.

“Es difícil decir que uno no está tranquilo, hoy el equipo jugó un gran partido, ese es el Mazatlán que tiene que ser siempre, el resultado lamentablemente no fueron los tres puntos que pensamos que iban a conseguir, pero jugamos un gran partido con mucha llegada, con centros con cabezazos y me deja muy tranquilo”, declaró Caballero en conferencia de prensa.

El estratega argentino naturalizado mexicano hizo un análisis de los cuatro partidos en los que ha dirigido a los cañoneros y destacó la notable mejoría que han tenido, pues considera que, de repetir la actuación de anoche, estarán más cerca de la victoria.

“Así estamos más cerca de ganar los puntos, es otros análisis, no hay nada que reclamar y nada nada más llevamos cuatro partidos y el equipo ha ido mejorando, y los cuatro juegos que quedan tiene que ser iguales con el rival que sea seguir sumando puntos”, explicó.

“Digamos que la en el futbol no existe la justicia, uno hace un análisis de lo que hizo el equipo, y el equipo hizo un gran juego y esta vez nos quita esa victoria me quedo no se si contento, pero lo que hicieron hoy es lo que espero, esto debe ser el punto de partida, pero si hay que intentar jugar un poquito más. Merecíamos más, por supuesto hay que sumar de a tres, pero jugando de esta forma estamos cerca del triunfo”, finalizó.

