Palencia sobre el arbitraje ante Chivas: "Es una situación lamentable"

Francisco Palencia se fue una vez más en contra del arbitraje, pues aseguró que Adonai Escobedo se equivocó al expulsar a Mario Osuna en el partido entre Mazatlán FC y Chivas.

Un rival realizó un disparo a quemarropa y el balón pegó en la mano del mediocampista, quien abandonó el campo tras recibir la segunda tarjeta amarilla y ocasionar un penalti.

“Es una situación lamentable. Yo creo que lo mejor es ya no hablar de ello, no hay que darle tanta importancia. Lo que se ve no se juzga. No se puede defender lo indefendible”, mencionó.

El técnico del conjunto sinaloense lamentó que esa decisión marcara el rumbo del partido: “Es algo muy cuestionable. Los árbitros marcan lo que quieren, la semana pasada fue igual”, añadió.

Hay que recordar que hace unos días Óscar Macías marcó dos penaltis en contra de Mazatlán FC y a favor de Cruz Azul. El gol que se originó del primer disparo se debió de anular porque el cobrador tocó dos veces el balón al rematar.

Francisco Palencia dijo que Mazatlán FC ha hecho buenos partidos y, aunque los árbitros los han perjudicado, advirtió que su equipo peleará por un lugar en la Fiesta Grande del Guard1anes 2020.

“Nos quedan algunos puntos por disputar. Nosotros pelearemos hasta el final. Hay que comenzar a sumar. El equipo tiene la capacidad y puede alcanzar un lugar de repechaje”, finalizó.

