Ricardo Salinas Pliego 'explotó' contra el arbitraje tras gol anulado a Mazatlán: 'Pin... ratas'

Mazatlán regresó con el pie izquierdo al Apertura 2023, pues cayó en su visita a León por 2-1. Sin embargo, el resultado pudo ser diferente, pues David Colmán puso el 2-2 para los Cañoneros por la vía penal, pero el gol fue anulado porque se resbaló y el árbitro consideró que hubo doble contacto con el balón, algo que no puede pasar en un penalti.

Ante esta situación, el dueño de los Cañoneros, Ricardo Salinas Pliego, explotó en redes sociales, pues considera que el silbante Maximiliano Quintero perjudicó a su equipo.

"Estos pin... ratas acuchillando a mis Cañoneros como ya es costumbre, pero saben que... cada vez son más evidentes y quedan peor. Seguimos adelante a pesar del asalto a silbato armado", expresó.

Estos pinchs acuchillando a mis cañoneros como ya es costumbre, pero saben que... cada vez son más evidentes y quedan peor. Seguimos adelante a pesar del asalto a silbato armado. https://t.co/807tBv0bMv — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 19, 2023

Pero eso no fue todo, volvió a colocar un segundo mensaje, en el que le pidió su opinión a David Faitelson, quien hasta el momento no ha respondido al llamado.

"Según me dice un amigo que fue mundialista, si se llega a sancionar algo así, se decreta como tiro libre indirecto, no como fuera de juego, es la manera en que los ineptos interpretaron esa mamada. ¿Cierto o falso Faitelson? Queremos escuchar la opinión de alguien que no tendría por qué estar a nuestro favor", puso en redes sociales.

Según me dice un amigo que fue MUNDIALISTA, si se llega a sancionar algo así, se decreta como TIRO LIBRE INDIRECTO, no como fuera de juego, es la manera en que los ineptos interpretaron esa mamada. ¿Cierto o falso @Faitelson_ESPN? queremos escuchar la opinión de alguien que no… https://t.co/YOlBUEywp6 — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 19, 2023

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAZATLÁN FC SE TOMÓ LA FOTO OFICIAL PARA EL APERTURA 2023