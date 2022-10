Erick Aguirre se disculpó con Marino Hinestroza por su lesión: ‘No soy una mala persona’

Una de las postales más impactantes de la Semifinal de Ida entre Pachuca y Monterrey fue la lesión de Marino Hinestroza por una entrada provocada por Erick Aguirre.

El de Monterrey, en un gesto de aplauso a la competitividad deportiva, al finalizar el encuentro fue a visitar al Tuzo para ofrecer de primera mano una disculpa y atención hacia su recuperación.

En un video compartido por la cuenta de Twitter de Pachuca se ve el momento del encuentro de ambos futbolistas, Hinestroza está recostado. “Son cosas que pasan, hermano”, dijo el afectado adelantándose.

“Los que me conocen saben que no soy una mala persona. Una disculpa, ojalá lo podamos sanar. Cualquier cosa, estamos en contacto”, aceptó Aguirre. Hinestroza no para de decirle que no se preocupe, que entiende que no fue una acción de “mala leche”.

Finalmente Aguirre e Hinestroza se abrazan en un gesto de fraternidad; antes de concluir el video, el regio también saluda a la familia del lesionado, quienes estaban al pie del cañón.

