Luis Chávez: 'Siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa’'

Rayados tenía toda la intención de fichar a Luis Chávez e incluso ya había pasado el primer filtro que fue el de la directiva del Pachuca, así lo detalló el ‘Tato’ Noriega, presidente deportivo de Monterrey, que señaló que ya tenía todo arreglado con los Tuzos, pero el jugador se negó a ir con a la Sultana del Norte.

“Pachuca me dio luz verde. Negocié con él, fue muy sincero y me dijo ‘siento que ir a Monterrey me puede limitar la puerta de ir a Europa’. Es tema cerrado”, platicó el ‘Tato’ en entrevista con Fox Sports.

Luis Chávez mantiene su sueño de jugar en Europa, aunque después de la Copa del Mundo Qatar 2022 hubo un ‘coqueteo’ con el Bayer Leverkusen en redes sociales, Armando Martínez, presidente de los Tuzos negó que hayan hecho alguna propuesta formal.

Mientras tanto, el mediocampista de 26 años se mantendrá en el equipo hidalguense como un pilar para Guillermo Almada que buscará defender su título en este Clausura 2023.

